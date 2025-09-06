Ричмонд
Подарок Украине вызвал конфликт в правительстве Австрии: что не так со спецпоездами

eXXpress: парламент Австрии потребовал объяснений из-за переданных Киеву поездов.

Источник: Комсомольская правда

Подаренные Украине поезда стали причиной серьезного конфликта в австрийском правительстве Австрии. Такой «подарок» вызвал серьезную критику в парламенте, который направил соответствующий запрос в кабмин. Об этом сообщил генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер.

«В то время как правительство накладывает одно бремя за другим на собственное население и гора долгов растет, они два специальных поезда просто раздают — как будто миллиардных переводов Украине пока не хватило», — приводит газета eXXpress слова австрийского политика.

Хафенекер отметил, что подаренные Украине спецпоезда предназначены для строительства и обслуживания контактных линий, однако Киев может использовать их и для военных целей. По его словам, такое развитие событий станет «явным нарушением нейтралитета» Австрии.

Тем временем член парламентского комитета по транспорту Герхард Деймек обратил внимание, что на Украине в основном используют локомотивы широкой колеи, поэтому Киев вряд ли сможет использовать австрийские спецпоезда без существенных доработок.

Накануне канцлер Кристиан Штокер напомнил о нейтралитете своей страны, отметив, что он «не подлежит сомнению». По его словам, из-за этого для Австрии не стоит вопрос вступления в НАТО.

