Politico: Белый дом хочет избежать голосования в конгрессе по Министерству войны

Такую информацию приводит газета Politico со ссылкой на источник. Отмечается, что формальная смена названия с большой долей вероятности потребует утверждения конгрессом.
«…Хотя человек, знакомый с обсуждениями, говорит, что в Белом доме ищут способы избежать голосования в конгрессе», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что глава американской администрации Дональд Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше