Politico: Белый дом хочет избежать голосования в конгрессе по Министерству войны

Власти США обдумывают возможность избежать голосования в конгрессе по утверждению смены названия Министерства обороны на Министерство войны.

Источник: AP 2024

Такую информацию приводит газета Politico со ссылкой на источник. Отмечается, что формальная смена названия с большой долей вероятности потребует утверждения конгрессом.

«…Хотя человек, знакомый с обсуждениями, говорит, что в Белом доме ищут способы избежать голосования в конгрессе», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что глава американской администрации Дональд Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны.

