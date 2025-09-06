Столичные области РФ и РУз укрепят сотрудничество в сфере здравоохранения

В мероприятии приняли участие более семи тысяч человек, в том числе специалисты из 75 регионов России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. На полях Съезда представили новейшие медицинские разработки, симуляционную площадку, инновационное реабилитационное оборудование, IT-решения и цифровые технологии в области охраны здоровья.