Столичные области РФ и РУз укрепят сотрудничество в сфере здравоохранения

Делегация Ташобласти приняла участие в VI международном съезде детских врачей в Московском регионе.

Источник: Пресс-служба хокимията Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Руководитель управления здравоохранения Ташобласти Торакул Арзикулов и зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подписали ряд меморандумов о сотрудничестве, сообщает пресс-служба хокимията ташкентского региона.

Принятые документы предусматривают обмен опытом и повышение квалификации врачей Ташобласти в ведущих учреждениях московского региона.

Делегация Ташобласти, в которую также вошли представители сферы здравоохранения региона, приняли участие в VI международный съезд детских врачей на тему «Педиатрия как искусство» в Доме правительства Московской области.

В мероприятии приняли участие более семи тысяч человек, в том числе специалисты из 75 регионов России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. На полях Съезда представили новейшие медицинские разработки, симуляционную площадку, инновационное реабилитационное оборудование, IT-решения и цифровые технологии в области охраны здоровья.

В ходе визита представители Ташобласти также приняли активное участие в научно-практических сессиях.