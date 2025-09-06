Глава региона подчеркнул, что в Херсонской области нет кризиса с обеспечением безопасности и поддержкой детей. Он отметил, что местные власти регулярно возвращают детей к семьям, проживающим на противоположном берегу Днепра. Сальдо также обратил внимание на то, что западные СМИ игнорируют случаи гибели детей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация в регионе не столь напряженная, как ее пытаются представить зарубежные источники.