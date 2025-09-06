Запад манипулирует темой детей ради пропаганды, заявил Сальдо.
Западные страны используют тему детей из новых регионов России в пропагандистских целях. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Все, что связано с детьми, конечно же, вызывает сразу же сочувствие. Происходит манипуляция именно проблемами, связанными с детьми. Это очень искусно используется западной пропагандистской системой, которая эту тему постоянно эксплуатирует», — сказал губернатор на Восточном экономическом форуме. Так он прокомментировал введение Великобританией санкций против Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» 5 сентября. Его слова передает РИА «Новости».
Глава региона подчеркнул, что в Херсонской области нет кризиса с обеспечением безопасности и поддержкой детей. Он отметил, что местные власти регулярно возвращают детей к семьям, проживающим на противоположном берегу Днепра. Сальдо также обратил внимание на то, что западные СМИ игнорируют случаи гибели детей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация в регионе не столь напряженная, как ее пытаются представить зарубежные источники.
Великобритания ввела ограничения против российских молодежных организаций. В заявлении МИД страны отмечается, что причиной санкций стала причастность этих движений к «депортации украинских детей» и «дестабилизации ситуации на Украине». Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Лондона неонацистскими. Дипломаты призвали британские власти воздерживаться от голословных обвинений.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума осенью 2022 года. Украинские власти не признают результаты голосования и продолжают наносить удары по территории региона.