Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан

ЕРЕВАН, 6 сен — РИА Новости. Самолет премьера Армении Никола Пашиняна впервые воспользовался воздушным пространством Азербайджана во время его зарубежной поездки, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Источник: Reuters

«Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа направился в зарубежную поездку через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению», — написала Багдасарян в соцсети Facebook*.

По ее словам, после установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана воздушный коридор для пролета самолета премьера и получили положительный ответ.

«Мы рассматриваем этот факт как практический шаг для разблокирования коммуникаций в регионе, продвижения мирной повестки и формирования атмосферы взаимного доверия», — заявила Багдасарян.

Она напомнила, что азербайджанские самолеты в течение продолжительного времени обеспечивают сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через воздушное пространство Армении.

В конце августа Пашинян отправился в Китай для участия в саммите ШОС, а затем посетил Японию.

В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше