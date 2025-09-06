Самолет Пашиняна впервые пролетел через Азербайджан

«Самолет премьер-министра Армении в ночь с 30 на 31 августа направился в зарубежную поездку через воздушное пространство Азербайджана и в ночь на 6 сентября вернулся в Армению», — написала Багдасарян в соцсети Facebook*.
По ее словам, после установления мира в Вашингтоне 8 августа соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана воздушный коридор для пролета самолета премьера и получили положительный ответ.
«Мы рассматриваем этот факт как практический шаг для разблокирования коммуникаций в регионе, продвижения мирной повестки и формирования атмосферы взаимного доверия», — заявила Багдасарян.
Она напомнила, что азербайджанские самолеты в течение продолжительного времени обеспечивают сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через воздушное пространство Армении.
В конце августа Пашинян отправился в Китай для участия в саммите ШОС, а затем посетил Японию.
В начале августа по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
* Принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская.