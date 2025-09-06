Уже более 4 тысяч южноуральцев выбрали удобный участок для голосования

Каждый южноуралец может выбрать удобный участок для голосования, подав заявление на участие в проекте «Мобильный избиратель». Как сообщает областная избирательная комиссия, такой возможностью воспользовалось уже 4 065 человек.
Наиболее популярным способом подачи заявления остаются Госуслугу. Через портал подано 3 009 заявок. На втором месте обращение в территориальную избирательную комиссию (905 человек).
Через участковые избиркомы заявления подали 117 человек и 34 избирателя через многофункциональные центры. Напомним, что выбрать участок для голосование не по месту регистрации можно до 8 сентября.