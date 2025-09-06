Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уже более 4 тысяч южноуральцев выбрали удобный участок для голосования

В единый день голосования 2025 года в Челябинской области завершится несколько десятков избирательных кампаний, в том числе и выборы депутатов Законодательного собрания региона.

Источник: РИА "Новости"

Каждый южноуралец может выбрать удобный участок для голосования, подав заявление на участие в проекте «Мобильный избиратель». Как сообщает областная избирательная комиссия, такой возможностью воспользовалось уже 4 065 человек.

Наиболее популярным способом подачи заявления остаются Госуслугу. Через портал подано 3 009 заявок. На втором месте обращение в территориальную избирательную комиссию (905 человек).

Через участковые избиркомы заявления подали 117 человек и 34 избирателя через многофункциональные центры. Напомним, что выбрать участок для голосование не по месту регистрации можно до 8 сентября.