«Много бежало… бежали, когда нас только привозили — на второй день, в первую ночь бежали… За время обучения вроде было там что-то 150 с чем-то человек, вроде, как я слышал, назад приехали 84 или 86 человек. Почти половина, наверное, сбежали», — говорит украинский военнопленный ВСУ на видео от Минобороны РФ.
Ранее Life.ru писал, что пленённый командир украинского спецназа предоставил важные сведения, которые позволили обнаружить базу диверсантов в Сумской области. Вследствие этого был нанесён авиационный удар, уничтоживший около 60 человек личного состава. А бойцы 31-й бригады ВСУ сдали ВС РФ координаты заградотядов и отошли глубже на территорию Днепропетровской области. Это позволило российским силам эффективно нанести удар по заградительным подразделениям.