Дорога к морю: Владимир Путин дал старт движению по обновленной трассе «Уссури» в Приморье

Уже в конце осени 2024 года планируется сдать второй этап реконструкции. Подрядчики обещают завершить устройство искусственного освещения на всей протяженности участка, смонтировать шумозащитные экраны, а также ввести в эксплуатацию ключевой объект — путепровод через Транссибирскую магистраль в районе Кипарисово. Его строительство было завершено досрочно. Для дальнобойщиков и путешественников оборудуют две современные площадки для отдыха и шесть новых автобусных остановок.