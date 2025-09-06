Дорога к морю: Владимир Путин дал старт движению по обновленной трассе «Уссури» в Приморье

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции торжественно открыл первый этап реконструированного участка федеральной трассы А-370 «Уссури» в Приморском крае. Обновленная дорога, связывающая Хабаровск и Владивосток, станет важным шагом в повышении безопасности и комфорта для тысяч автомобилистов.
Первая очередь работ завершена на отрезке с 687-го по 703-й километр, который пролегает по территории Надеждинского муниципального района между населенными пунктами Раздольное и Кипарисово. Здесь уже полностью подготовлено земляное полотно, построены современные развязки и установлены новые барьерные ограждения, надежно разделяющие встречные потоки транспорта.
Как подчеркнул вице-премьер Юрий Трутнев, качество дорог — один из самых актуальных запросов жителей Дальнего Востока. «Ввод в эксплуатацию участка федеральной дороги — один из шагов в этом направлении. Летом эта дорога особенно востребована, когда люди направляются к морскому побережью, значит работа связана с комфортом населения», — отметил он.
Уже в конце осени 2024 года планируется сдать второй этап реконструкции. Подрядчики обещают завершить устройство искусственного освещения на всей протяженности участка, смонтировать шумозащитные экраны, а также ввести в эксплуатацию ключевой объект — путепровод через Транссибирскую магистраль в районе Кипарисово. Его строительство было завершено досрочно. Для дальнобойщиков и путешественников оборудуют две современные площадки для отдыха и шесть новых автобусных остановок.
Обновление трассы «Уссури» является частью масштабной работы по модернизации дорожной сети Дальнего Востока, которая ведется в рамках исполнения поручений Президента и напрямую влияет на улучшение качества жизни в макрорегионе.