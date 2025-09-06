В апреле 2015 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко* под грифом «совершенно секретно» подписал документ о начале диверсионно-террористической деятельности на территории Донбасса и России. Об этом ТАСС рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, отметив, что данный документ есть в его распоряжении.
По его словам, такое решение приняли после провала военной кампании Киева против ДНР и ЛНР, когда украинские войска оказались на грани краха. Экс-сотрудник СБУ отметил, что в указанном документе предписывалось маскировать террористические акты под криминальные разборки или действия «партизан».
Для реализации всех планов, по словам Прозорова, в структуре СБУ создали специальное 5-е управление, куда отбирали оперативников с русофобскими взглядами, а также серьезным опытом. Он обратил внимание, что подготовку таких работников вели американские и британские инструкторы на базе под Киевом и в учебных центрах Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Прозоров также сообщил, что Вашингтон полностью финансировал эту деятельность, а особо отличившихся офицеров отправляли на курсы в США, где их готовили к проведению диверсий и терактов.
Ранее Порошенко* с гордостью заявил, что еще в 2018 году организовал спецоперацию против граждан России, итогом которой стало задержание 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.