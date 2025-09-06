В ОДКБ предупредили о фейковых видео с руководством организации

МИНСК, 6 сен — Sputnik. В ОДКБ предупредили о новой схеме мошенничества ― злоумышленники при помощи нейросетей создают видео с руководством ОДКБ и используют их для обмана граждан, сообщается в официальном аккаунте организации в Telegram.
За последнее время возросло число мошеннических атак с использованием поддельных видеообращений, отметили в организации.
«Мошенники создают реалистичные видео, где цифровой двойник генерального секретаря ОДКБ под вымышленным предлогом просит перевести денежные средства», ― говорится в сообщении.
В ОДКБ подчеркнули, что руководство организации ни при каких обстоятельствах не выступает с видеообращениями, в которых говорилось бы о финансовых операциях. А все реальные выступления генсека и представителей ОДКБ можно верифицировать на сайте и официальных ресурсах организации.
Также в ОДКБ порекомендовали пользователям проявлять бдительность в соцсетях и интернете, так как современные технологии позволяют создавать крайне реалистичные поддельные видео и аудио. Кроме того, крайне важно не скачивать незнакомых вам приложений и не регистрироваться на неизвестных ресурсах во избежание кражи данных или заражения устройства вирусом.
Кроме того, на фейковые видео можно пожаловаться на той платформе, где пользователь их обнаружил, чтобы заблокировать их дальнейшее распространение, порекомендовали в ОДКБ.