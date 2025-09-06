В ОДКБ предупредили о фейковых видео с руководством организации

В ОДКБ подчеркнули, что руководство организации ни при каких обстоятельствах не выступает с видеообращениями, в которых говорилось бы о финансовых операциях. А все реальные выступления генсека и представителей ОДКБ можно верифицировать на сайте и официальных ресурсах организации.