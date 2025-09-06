Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одна страна планирует поставлять важный товар в Россию, а не США из-за пошлин

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон сказал, что страна рассматривает возможность поставлять в Россию часть кофе, поступающего из страны в США, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон сказал, что страна рассматривает возможность поставлять в Россию часть кофе, поступающего из страны в США, сообщает РИА «Новости».

Основанием для переориентировки поставок может послужить повышение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, заявил Сипхандон в ходе Восточного экономического форума.

Лаос уже поставляет кофе в Россию, но если продукция станет слишком дорогой для американцев, поставки в РФ увеличатся, сказал премьер-министр.

Восточный экономический форум стартовал 3 сентября.

Читайте материал «Синоптик сказал, что в Москву пришло “бабье лето”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше