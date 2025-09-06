Одна страна планирует поставлять важный товар в Россию, а не США из-за пошлин

Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон сказал, что страна рассматривает возможность поставлять в Россию часть кофе, поступающего из страны в США, сообщает РИА «Новости».
Основанием для переориентировки поставок может послужить повышение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, заявил Сипхандон в ходе Восточного экономического форума.
Лаос уже поставляет кофе в Россию, но если продукция станет слишком дорогой для американцев, поставки в РФ увеличатся, сказал премьер-министр.
Восточный экономический форум стартовал 3 сентября.
