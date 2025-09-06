Песков: Большинство стран не хотят однополярного мира

«Единственное, в чём мы убеждены, — что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, — ООН, устав и принципы ООН», — сказал представитель Кремля.