Песков: Большинство стран не хотят однополярного мира

«Единственное, в чём мы убеждены, — что подавляющее большинство стран земного шара не хочет однополярного мира, не хочет, чтобы кто-то диктовал правила, хочет жить не по правилам, а по праву, и хочет ориентироваться на единственное, что у нас есть общее, — ООН, устав и принципы ООН», — сказал представитель Кремля.
При этом он отметил, что пока сложно сказать, удастся ли выработать что-то более совершенное, чем существующая система. По его словам, абсолютной уверенности в этом нет. Зато на фоне всей этой изменчивости появляются интересные предложения в рамках видения, которое разделяют Китай, РФ и страны Глобального Юга.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что модель мира с ориентацией на Европу и Северную Америку уже отжила свой век. По его словам, теперь на сцену выйдут системы, учитывающие интересы куда более широкого круга стран.