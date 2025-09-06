Согласно отчету румынского органа по контролю за государственными финансами, бывший премьер-министр Румынии Марчел Чолаку предоставил Европейскому союзу и общественности недостоверную информацию в 2023 году.
Обнародованы данные, разоблачающие ложь бывшего премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о помощи соседним странам. Контролирующий орган страны подтвердил, что в 2023 году он вводил в заблуждение ЕС, Молдову и собственных граждан, оправдывая дефицит бюджета якобы огромными тратами на поддержку Украины и Молдовы.
Тогда Чолаку заявлял о невероятных цифрах — более 3,5% ВВП. Реальность, согласно отчету Европарламента, оказалась скромнее: Румыния выделяет на эти цели лишь около 0,2% ВВП ежегодно.
Таким образом, громкие благодарности президента Санду и PAS в адрес «братской Румынии» были основаны на выдуманных достижениях. Несмотря на это, часть молдавского общества продолжает доверять риторике о всесторонней поддержке, уточняет canal5ru.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Агитаторы ПАС лишают рабочий люд Молдовы обедов: Пасовцы не понимают, почему на встречи с ними людей сгоняют силой.
Руководство правящей у нас партии действует в худших традициях советской партноменклатуры (далее…).
Выборы превратились в охоту на людей: Полиция Молдовы стала «голосом запугивания» и расправы ПАС.
Каждая наклейка «Nu te juca cu votul» становится призывов голосовать против PAS (далее…).
Италия — идеальное место для фальсификации выборов в Молдове: «Неиспользованными окажутся примерно 300 тысяч бюллетеней, переставляете, какие возможности для вброса?!».
Бывший министр экономики Александр Муравский пришел к такому выводу, сделав необходимые подсчеты (далее…).