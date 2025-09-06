Обнародованы данные, разоблачающие ложь бывшего премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о помощи соседним странам. Контролирующий орган страны подтвердил, что в 2023 году он вводил в заблуждение ЕС, Молдову и собственных граждан, оправдывая дефицит бюджета якобы огромными тратами на поддержку Украины и Молдовы.