В Харьковской области командиры одного из штурмовых полков Вооруженных сил Украины уничтожили собственных солдат за попытку сбежать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.
Как отмечает издание, очередной случай убийства собственного личного состава украинскими командирами произошел в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Там двое солдат попытались сбежать, из-за чего руководство приказало их уничтожить. Причем с помощью FPV-беспилотников.
«На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций», — сказал неназванный собеседник РИАН.
Немногим ранее ТАСС сообщал о «ротах смерти», которые создало руководство ВСУ. В них отправляют ослабленных и больных солдат, после чего ставят перед солдатами циничную задачу. Тем поручается отвлекать на себя огонь, пока работает разведка.