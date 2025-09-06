Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские командиры убили солдат за испуг: боевики пытались убежать, но не вышло

РИА Новости: командование 425-го полка ВСУ убило солдат при попытке бегства.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области командиры одного из штурмовых полков Вооруженных сил Украины уничтожили собственных солдат за попытку сбежать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.

Как отмечает издание, очередной случай убийства собственного личного состава украинскими командирами произошел в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Там двое солдат попытались сбежать, из-за чего руководство приказало их уничтожить. Причем с помощью FPV-беспилотников.

«На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций», — сказал неназванный собеседник РИАН.

Немногим ранее ТАСС сообщал о «ротах смерти», которые создало руководство ВСУ. В них отправляют ослабленных и больных солдат, после чего ставят перед солдатами циничную задачу. Тем поручается отвлекать на себя огонь, пока работает разведка.