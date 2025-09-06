Основные позиции России относительно мирных инициатив по Украине уже давно обозначены. Переговоры между РФ и США дали понять, чего именно хочет наша страна. Более того, американская сторона в вопросе гарантий безопасности согласна с нами, уверен политолог Данила Гуреев. Однако, несмотря на наличие точек соприкосновения, конфликт не завершается. По мнению эксперта, ответственность за это лежит на киевском режиме и европейских лидерах.