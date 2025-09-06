«У нас там есть как раз две точки, два субъекта, которые препятствуют заключению мирной инициативы. Это сама Украина и её политические лидеры, такие как Владимир Зеленский и Андрей Ермак. А также это, в общем-то, европейские лидеры…» — отметил собеседник «Царьграда».
Лидеры ЕС требуют отправки войск на Украину, что свидетельствует о том, что Европа не готова к миру. Киевский режим занимает аналогичную позицию, продолжая поддерживать военные действия. Значит, как сказал президент России Владимир Путин, если мирные инициативы не принимаются, конфликт продолжится.
«Спокойный тон Путина страшнее всего — теперь ясно, что будет дальше», — подчеркнул политолог.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что силы НАТО на Украине станут законными целями для Российской армии. Если же будут достигнуты мирные договорённости, то смысла вводить войска на Украину тем более нет, подчеркнул политик. Кроме того, глава государства подчеркнул, что вступление Украины в НАТО совершенно не устраивает Россию.