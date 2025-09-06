Генассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС

Членами Шанхайской организации сотрудничества, помимо России, являются Индия, Казахстан, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а с 4 июля 2024 года также Белоруссия. Армения, Азербайджан, Шри-Ланка, Непал, Турция, ОАЭ и Камбоджа имеют статус стран-партнеров.