Генассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС

Пресс-служба Шанхайской организации сотрудничества заявила, что Генассамблея ООН 120 голосами в поддержку приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС.

Проект соответствующего документа был разработан Китаем, который председательствует в ШОС в 2024—2025 годах.

37 государств, среди которых все страны-члены ШОС, стали соавторами резолюции.

Членами Шанхайской организации сотрудничества, помимо России, являются Индия, Казахстан, Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а с 4 июля 2024 года также Белоруссия. Армения, Азербайджан, Шри-Ланка, Непал, Турция, ОАЭ и Камбоджа имеют статус стран-партнеров.

