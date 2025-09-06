Ричмонд
Дональд Трамп назвал президента Беларуси Лукашенко сильным и уважаемым лидером

Президент США Трамп назвал Александра Лукашенко сильным и уважаемым лидером.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко сильным и уважаемым лидером. Как пишет ТАСС, соответствующее заявление Трамп сделал, комментируя недавнее решение официального Минска об освобождении 14 заключенных (тут про это).

— Это был очень хороший жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером, — приводит слова Трампа названный источник.

Напомним, ранее мы писали о телефонном разговоре, который по инициативе американской стороны состоялся 15 августа 2025 года. Тогда Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко, в ходе беседы он принял приглашение президента Беларуси посетить республику вместе с семьей.

Также постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков объяснил, почему Лукашенко остановил Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных, и уточнил, кто кому позвонил 15 августа.

А спустя неделю Александр Лукашенко рассказал, что в разговоре с Трампом поделился своим мирным планом по Украине. Также выяснилось, что Трамп перезванивал Лукашенко, а разговор длился 35 минут.

Ранее мы писали о том, что в «Белнефтехиме» рассказали о том, что будет с ценами на бензин в Беларуси (про все факторы, которые влияют на стоимость топлива — вот тут).

