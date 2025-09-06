Песков прокомментировал инициативу Китая о глобальном управлении

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании «ШОС плюс» выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.
«Детализация — это уже дело последующих периодов. За несколько дней детализировать такую важную, объемную инициативу вряд ли можно», — сказал Песков.
Десятый Восточный экономический форум проходит