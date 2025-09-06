Ричмонд
Песков прокомментировал инициативу Китая о глобальном управлении

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Детализировать объемную и важную инициативу Китая о глобальном управлении вряд ли возможно за несколько дней, это дело последующих периодов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Источник: © РИА Новости

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании «ШОС плюс» выдвинул инициативу глобального управления, которая состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права и отстаивания принципа многосторонности, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия в глобальном управлении всех стран вне зависимости от размера и мощи.

«Детализация — это уже дело последующих периодов. За несколько дней детализировать такую важную, объемную инициативу вряд ли можно», — сказал Песков.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

