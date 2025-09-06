Ричмонд
В Узбекистане продажа земельных участков стала проще

Соответствующее постановление принял Кабмин страны.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Для упрощения процедур продажи земельных участков через электронные аукционы и предоставления госуслуг в сфере кадастрового учета правительство Узбекистана определило ряд мер, сообщает Norma.

В частности, меры коснутся продажи земли в малых промышленных зонах (МПЗ) для расширения масштабов строительства многоквартирных домов.

Какие новшества предусмотрены:

  • с 5 сентября свободные земли МПЗ в отдаленных и труднодоступных районах будут выставляться на электронные аукционы по цене 1 сум, а в системе Yerelektron появится отдельный раздел со списком таких участков;
  • победители аукционов должны подготовить документы за 15 дней, проект — за 2 месяца, начать стройку — за 3 месяца;
  • если условия не выполняются, участок изымается и снова выставляется на торги.

Кроме того, процессы на электронной платформе «Онлайн махалля» на всех этапах будут прослеживаться — от начала строительства на данных земельных участках различных объектов, до их ввода в эксплуатацию.