Хоценко заявил о ремонте омской дороги по обращениям местных жителей

Она связывает три районных центра.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в субботу, 6 сентября 2025 года, что в границах Оконешниковского района продолжается ремонт автодороги, связывающей три районных центра.

«В Оконешниковском районе продолжаем обновлять участок трассы Горьковское — Калачинск — Оконешниково. Ремонтируем автодорогу благодаря президентскому национальному проекту “Инфраструктура для жизни”», — рассказал глава региона.

На участке дороги уже сняли старое покрытие, убрали деформации полотна и по современным технологиям укрепили основания. Завершающим этапом, как отмечается, станет укрепление обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

В пресс-службе губернатора и правительства Омской области заявили, что ремонт дороги выполняется по обращениям жителей и позволит значительно улучшить условия передвижения, повысить безопасность движения и сократить время в пути.