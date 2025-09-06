Хоценко заявил о ремонте омской дороги по обращениям местных жителей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в субботу, 6 сентября 2025 года, что в границах Оконешниковского района продолжается ремонт автодороги, связывающей три районных центра.
«В Оконешниковском районе продолжаем обновлять участок трассы Горьковское — Калачинск — Оконешниково. Ремонтируем автодорогу благодаря президентскому национальному проекту “Инфраструктура для жизни”», — рассказал глава региона.
На участке дороги уже сняли старое покрытие, убрали деформации полотна и по современным технологиям укрепили основания. Завершающим этапом, как отмечается, станет укрепление обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков.
В пресс-службе губернатора и правительства Омской области заявили, что ремонт дороги выполняется по обращениям жителей и позволит значительно улучшить условия передвижения, повысить безопасность движения и сократить время в пути.