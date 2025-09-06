Politico: переименование Пентагона может обойтись в миллиарды долларов

По ее информации, многие сотрудники ведомства выразили разочарование, гнев и недоумение в связи с подписанным в пятницу указом американского президента Дональда Трампа, выполнение которого «может обойтись в миллиарды долларов за косметические изменения, которые практически не помогут решить наиболее насущные военные проблемы». «Этот шаг чисто для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого воздействия на расчеты Китая или России. Хуже того, наши противники могут использовать это, чтобы представить США как разжигателя войны и угрозу мировой стабильности», — сказал изданию бывший сотрудник Пентагона.