Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша призвала своих граждан как можно скорее покинуть Белоруссию

МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, как можно скорее покинуть страну любыми «доступными коммерческими и частными средствами», сообщает RMF24.

Источник: РИА "Новости"

«Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее», — заявил спикер ведомства Павел Вронский.

Накануне МИД Польши рекомендовал гражданам не посещать Белоруссию — там они «могут столкнуться с инцидентами, которые не пойдут им на пользу». Заявление было обнародовано после задержания в Белоруссии гражданина Польши 1998 года рождения по подозрению в шпионаже. По данным силовиков, он собирал сведения о белорусско-российских учениях «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Против мужчины завели уголовное дело о шпионаже по ст. 358 УК Белоруссии, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Мы окажем [задержанному] дипломатическую и юридическую поддержку в рамках нашей миссии. Цель этой провокации — дестабилизировать ситуацию в Польше и на Украине», — заявил Вронский.

Премьер Польши Дональд Туск уточнил, что задержанный является монахом и, по предварительным данным, навещал в Белоруссии друга-священника.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше