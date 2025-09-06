Польша призвала своих граждан как можно скорее покинуть Белоруссию

Накануне МИД Польши рекомендовал гражданам не посещать Белоруссию — там они «могут столкнуться с инцидентами, которые не пойдут им на пользу». Заявление было обнародовано после задержания в Белоруссии гражданина Польши 1998 года рождения по подозрению в шпионаже. По данным силовиков, он собирал сведения о белорусско-российских учениях «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Против мужчины завели уголовное дело о шпионаже по ст. 358 УК Белоруссии, ему грозит до 15 лет лишения свободы.