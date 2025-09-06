Журналист раскрыл, что произойдет с Украиной из-за Зеленского

Издание Washington Post в августе сообщило о том, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности по вопросу территориальных уступок.