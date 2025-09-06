МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Территории Украины будут разделены между ее соседями из-за действий Владимира Зеленского, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдет Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а все остальное — России», — заявил он.
Издание Washington Post в августе сообщило о том, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности по вопросу территориальных уступок.
Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского «действующим главой администрации» Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.
Зеленский, в свою очередь отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что «ко встрече готов», причем «в любом формате».