Делегация КНДР приедет в Петербург по работе на форум

Северокорейская делегация вылетела из Пхеньяна в пятницу, 5 сентября. Форум будет проходить с 11 по 13 сентября.
В июне этого года Сын Чон Гю встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, и они подписали план сотрудничества между ведомствами на период 2025—2027 годов.
В деловой программе 11 секций, включая новую — по художественному образованию. Ожидается участие 34 официальных делегаций и представителей четырех крупных международных организаций, таких как Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.