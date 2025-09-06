Ричмонд
Делегация КНДР приедет в Петербург по работе на форум

Делегация министерства культуры КНДР, возглавляемая министром Сыном Чон Гю, отправилась в культурную столицу для участия в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Источник: архив МК в Питере

Северокорейская делегация вылетела из Пхеньяна в пятницу, 5 сентября. Форум будет проходить с 11 по 13 сентября.

В июне этого года Сын Чон Гю встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, и они подписали план сотрудничества между ведомствами на период 2025—2027 годов.

В деловой программе 11 секций, включая новую — по художественному образованию. Ожидается участие 34 официальных делегаций и представителей четырех крупных международных организаций, таких как Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.

