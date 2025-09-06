Помощник президента назвал визитную карточку Беларуси

Помощник президента-инспектор по Гродненской области Константин Бурак высказался, как передает телеграм-канал «Пул 4 регион» о том, что, кроме прочего, составляет визитную карточку Беларуси.
— Благодаря нашим сыроделам, их таланту и трудолюбию, сыр стал визитной карточкой молочной отрасли Беларуси, — приводит слова Бурака названный источник.
Добавим, что это заявление помощник Александра Лукашенко сделал на открытии Сырного фестиваля, который уже в двенадцатый раз проводится в День города Гродно.
Отметим, что в 2024 году предприятия Гродненской области изготовили более 53 тысяч тонн сыра, 40 тысяч из которых были отправлены на экспорт.