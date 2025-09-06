Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помощник президента назвал визитную карточку Беларуси

Помощник президента по Гродненской области сказал о визитной карточке Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента-инспектор по Гродненской области Константин Бурак высказался, как передает телеграм-канал «Пул 4 регион» о том, что, кроме прочего, составляет визитную карточку Беларуси.

— Благодаря нашим сыроделам, их таланту и трудолюбию, сыр стал визитной карточкой молочной отрасли Беларуси, — приводит слова Бурака названный источник.

Добавим, что это заявление помощник Александра Лукашенко сделал на открытии Сырного фестиваля, который уже в двенадцатый раз проводится в День города Гродно.

Отметим, что в 2024 году предприятия Гродненской области изготовили более 53 тысяч тонн сыра, 40 тысяч из которых были отправлены на экспорт.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше