Предприниматель из Иркутска рассказал, как назвал Путину цену «счастья»

Основатель «Дикой Сибири» Деев рассказал, как назвал Путину цену «счастья».

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что во время презентации продукции президенту России Владимиру Путину на выставке в июле назвал главе государства цену «счастья».

В начале июля Путин ознакомился с продукцией иркутской компании на выставке в национальном центре «Россия».

«Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», — рассказал Деев.

Он отметил, что предложил президенту угоститься, а после презентации интерес к продукции вырос, но в компании были к этому готовы.

«Мы поговорили не только о продукции, но и про мою семью. У меня пятеро маленьких детей. И когда Владимир Владимирович уже уходил к другому участнику, он передал привет детям, я ему сказал “до свидания”, он мне сказал тоже “до свидания”. Возможно, что при следующей встрече угостим чем-нибудь новым», — добавил собеседник агентства.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.