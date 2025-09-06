Предприниматель из Иркутска рассказал, как назвал Путину цену «счастья»

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме, что во время презентации продукции президенту России Владимиру Путину на выставке в июле назвал главе государства цену «счастья».
В начале июля Путин ознакомился с продукцией иркутской компании на выставке в национальном центре «Россия».
«Владимир Владимирович поинтересовался про наш продукт, я ему рассказал, что он приносит чувство счастья, когда его ешь. Он спросил, сколько стоит счастье, я ему ответил. И Владимир Владимирович предложил поменять на белорусскую картошку», — рассказал Деев.
Он отметил, что предложил президенту угоститься, а после презентации интерес к продукции вырос, но в компании были к этому готовы.
«Мы поговорили не только о продукции, но и про мою семью. У меня пятеро маленьких детей. И когда Владимир Владимирович уже уходил к другому участнику, он передал привет детям, я ему сказал “до свидания”, он мне сказал тоже “до свидания”. Возможно, что при следующей встрече угостим чем-нибудь новым», — добавил собеседник агентства.
