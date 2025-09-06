Спикер Джонсон заявил, что Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна

По словам Джонсона, Трамп дистанцировался от Эпштейна, когда узнал, в чем обвиняют финансиста. «Он ненавидит то, в чем обвиняют Эпштейна, и то, кем он [финансист] был. И когда он [Трамп] об этом узнал, когда понял, что Эпштейн был не просто светским львом, а злым человеком, предположительно, вовлеченным в недобросовестные схемы, президент дистанцировался от него еще до того, как стал президентом, потому что он сам не такой», — сказал конгрессмен.