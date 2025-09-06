Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер Джонсон заявил, что Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна

Спикер нижней палаты Конгресса отметил, что президент США дистанцировался от Джеффри Эпштейна, когда узнал, в чем обвиняют финансиста.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что Дональд Трамп был информатором Федерального бюро расследований (ФБР) по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

«Он [Трамп] не говорит, что дело Эпштейна сфабриковано. Это ужасное, невыразимое зло. Он сам так считает. Когда он впервые услышал слухи об этом, он выгнал его из Мар-а-Лаго (резиденция Трампа в штате Флорида — прим. ТАСС). Он был информатором ФБР, чтобы попытаться это пресечь», — сказал Джонсон, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер нижней палаты Конгресса также пояснил, что Трамп использует слово «сфабрикованный» не в отношении самого дела Эпштейна. «Трамп имеет в виду фальсификацию, которую демократы используют, чтобы ему навредить», — утверждал Джонсон.

По словам Джонсона, Трамп дистанцировался от Эпштейна, когда узнал, в чем обвиняют финансиста. «Он ненавидит то, в чем обвиняют Эпштейна, и то, кем он [финансист] был. И когда он [Трамп] об этом узнал, когда понял, что Эпштейн был не просто светским львом, а злым человеком, предположительно, вовлеченным в недобросовестные схемы, президент дистанцировался от него еще до того, как стал президентом, потому что он сам не такой», — сказал конгрессмен.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Дональд Трамп был президентом США в 2017—2021 годах и вновь занял пост в 2025-м.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше