«Все правление PAS свелось к одной стратегии» — управлению в долг: Правительство Молдовы не в состоянии мобилизовать собственные ресурсы — новыми кредитами пытается залатать дыры в бюджете

Годовые бюджеты, как бы помпезно они ни назывались («Buget+»), представляют собой лишь упражнения в электоральной бухгалтерии: красиво нарисованные на бумаге доходы, раздутые расходы на предвыборные подачки и, в итоге, дыры, затыкаемые внешними кредитами и грантами. Поправки к бюджету 2025 года говорят сами за себя: 4 млрд леев внешних займов, 3,7 млрд леев грантов и ноль леев дополнительных доходов из внутренних налоговых источников. Государство не в состоянии мобилизовать собственные ресурсы, но берёт на себя новые обязательства, которые ложатся бременем на будущие поколения.