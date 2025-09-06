«Все правление PAS свелось к одной стратегии» — управлению в долг: Правительство Молдовы не в состоянии мобилизовать собственные ресурсы — новыми кредитами пытается залатать дыры в бюджете

Как бы ни пыталась правление PAS скрыть реальность за лозунгами и приукрашенными цифрами, правда состоит в том, что Республика Молдова живёт в долг.
В августе 2025 года Министерство финансов с большим пафосом объявило, что внутренний государственный долг «снизился» на 2,3 млрд леев — с исторического максимума в 48,5 млрд леев, достигнутого в июне, до 46,3 млрд леев. Некоторые так называемые «независимые эксперты» поспешили сделать триумфальные выводы, построить оптимистические сценарии и заговорить о «смене тенденции». На деле же такие «глубокие» интерпретации скорее выдают непонимание бюджетных механизмов.
Снижение на 2,3 млрд леев не является результатом какой-либо реформы или более осторожного управления, а всего лишь технической корректировкой — перераспределением портфеля долга между погашаемыми бумагами и рефинансированием. Общая тенденция остаётся одной — и крайне тревожной: государственный долг Молдовы продолжает расти угрожающими темпами.
Если посмотреть на картину в целом, цифры шокируют. За шесть лет Республика Молдова накопила долгов больше, чем за предыдущие тридцать. С 57,6 млрд леев в 2019 году (27,4% от ВВП) мы дошли до более чем 140 млрд леев в 2025 году (39,9% от ВВП) — рекорд последних двух десятилетий. Фактически всего за шесть лет государственный долг удвоился.
Годовые бюджеты, как бы помпезно они ни назывались («Buget+»), представляют собой лишь упражнения в электоральной бухгалтерии: красиво нарисованные на бумаге доходы, раздутые расходы на предвыборные подачки и, в итоге, дыры, затыкаемые внешними кредитами и грантами. Поправки к бюджету 2025 года говорят сами за себя: 4 млрд леев внешних займов, 3,7 млрд леев грантов и ноль леев дополнительных доходов из внутренних налоговых источников. Государство не в состоянии мобилизовать собственные ресурсы, но берёт на себя новые обязательства, которые ложатся бременем на будущие поколения.
И чтобы картина была полной, только в 2025 году мы выплатим 12,3 млрд леев на проценты и погашение старых кредитов. За три года (2025−2027) сумма вырастет до 1,7 млрд евро. Иными словами, каждый лей, обещанный сегодня на инвестиции, завтра уже уходит на обслуживание накопленных долгов.
Ещё хуже то, что это бремя ложится на плечи граждан. Государственный долг на душу населения вырос с 17 800 леев в 2016 году до более чем 60 000 леев в 2025-м. Каждый ребёнок, который рождается сегодня, получает в «подарок» от нынешней власти ипотеку в 60 000 леев, не успев даже увидеть этот мир.
Вывод единственный: всё правление PAS свелось к одной «стратегии» — управлению в долг. Реформ нет, внутренние доходы стагнируют, а электоральные подачки щедро раздаются — но исключительно за счёт заёмных средств. И сколько бы ни пытались трубадуры власти облачить эту реальность в «изысканные» анализы, жестокая правда остаётся: Молдова не развивается, Молдова закапывается в долгах из-за глупости и некомпетентности ПДС.
За каждой «электоральной булочкой» и каждой предвыборной подачкой скрывается закладная на будущее страны. Это правительство не оставляет нашим детям лучших школ, современных больниц или качественных дорог — оно оставляет им лишь долги. И каждый ребёнок, который рождается сегодня, получает не шанс на будущее, а счёт за некомпетентность PAS — отметил Филат.
