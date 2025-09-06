Минниханов отметил вклад нефтяников в развитие городов и научных школ Татарстана

Минниханов подчеркнул, что история нефтегазового комплекса Татарстана — это не только летопись промышленных успехов, но и преобразование регионов, рождение городов и поселков, формирование уникальных научных школ и трудовых династий. Он добавил, что в Год защитника Отечества особенно важно вспомнить трудовые подвиги татарстанских нефтяников в тяжелые военные и послевоенные годы.