Минниханов открыл 55-й конкурс молодых нефтяников в Альметьевске

В соревнованиях участвуют 437 специалистов по 30 направлениям — от операторов по добыче нефти и газа до буровиков, электромонтеров и ремонтников скважин.
Конкурс приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его участники демонстрируют знания, навыки и профессиональные умения, получают возможность обмена опытом и карьерного роста.
«Уверен, что наши молодые специалисты смогут успешно продемонстрировать свои знания, умения и навыки, набраться опыта и открыть новые возможности. Мы гордимся вами!» — отметил Минниханов.