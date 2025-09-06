Алексей Беспрозванных обсудил сотрудничество с фондом «Круг добра»

Фонд был создан по Указу Президента России и специализируется на поддержке детей с тяжёлыми, в том числе редкими, заболеваниями. Организация закупает дорогостоящие лекарства и медицинские изделия, включая не зарегистрированные в РФ, а также технические средства реабилитации, которые не входят в федеральные перечни.
Губернатор поблагодарил Александра Ткаченко за помощь: «Здоровье наших детей — ключевой приоритет. Мы увеличили региональное финансирование закупок лекарств, и особенно ценим вашу поддержку в обеспечении препаратами, которые сложно найти», — отметил Беспрозванных.
Сейчас в регионе проживает 128 подопечных фонда. За пять лет для них закуплено лекарств и изделий на сумму более 4,5 млрд рублей. Дополнительно из областного бюджета выделено 160 млн рублей на помощь семи детям старше 18 лет.
Глава фонда в ответ поблагодарил региональные власти и минздрав области за эффективное взаимодействие: «Выстроена система, которая позволяет быстро оказывать помощь детям. Ваш опыт полезен и другим регионам страны», — подчеркнул Александр Ткаченко.