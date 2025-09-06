Алексей Беспрозванных обсудил сотрудничество с фондом «Круг добра»

Фонд был создан по Указу Президента России и специализируется на поддержке детей с тяжёлыми, в том числе редкими, заболеваниями. Организация закупает дорогостоящие лекарства и медицинские изделия, включая не зарегистрированные в РФ, а также технические средства реабилитации, которые не входят в федеральные перечни.