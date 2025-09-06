Флаг ЕС над кишиневской тюрьмой, где применяют пытки: в такую Европу нас ведёт молдавская власть?

На тюрьме 13 в Кишиневе, над главным входом, — флаг Евросоюза.
На самой страшной тюрьме в Молдове, в которой содержатся политзаключенные в одиночных камерах. Где применяют пытки.
Это в такую Европу стремятся ПАС и Санду?
Или готовятся к периоду после выборов? Так лучше бы ремонт для себя сделали. Закон бумеранга. Теперь уже реально в рамках законодательства Молдовы.
