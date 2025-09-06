Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Флаг ЕС над кишиневской тюрьмой, где применяют пытки: в такую Европу нас ведёт молдавская власть?

Самое суровое пенитенциарное учреждение страны, где заключённые жалуются на издевательства и нечеловеческие условия, украшено европейским символом.

Источник: Комсомольская правда

На тюрьме 13 в Кишиневе, над главным входом, — флаг Евросоюза.

На самой страшной тюрьме в Молдове, в которой содержатся политзаключенные в одиночных камерах. Где применяют пытки.

Это в такую Европу стремятся ПАС и Санду?

Или готовятся к периоду после выборов? Так лучше бы ремонт для себя сделали. Закон бумеранга. Теперь уже реально в рамках законодательства Молдовы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше