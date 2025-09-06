Поездка в Крым была бы полезна для Трампа, считает Константинов

«Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу. Кстати говоря, подскажите, если увидите его где-то, что это было бы ему полезно, точно заработал бы очки», — пошутил Константинов.