Поездка в Крым была бы полезна для Трампа, считает Константинов

«Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу. Кстати говоря, подскажите, если увидите его где-то, что это было бы ему полезно, точно заработал бы очки», — пошутил Константинов.
По мнению политика, американский лидер, приехав на полуостров, понял бы, что и по каким причинам произошло в 2014 году.
«Он понял бы, кто такой Зеленский на самом деле. И все стало бы на свои места, было бы полезно точно для него», — сказал Константинов.
