Поездка в Крым была бы полезна для Трампа, считает Константинов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Приезд в Крым мог бы стать очень полезным для Трампа, он бы все увидел своими глазами и понял, что и по каким причинам произошло в 2014 году, заявил РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Трамп, он при всей своей импозантности, нестандартном поведении, мог бы приехать в Крым. Это было бы ему на пользу. Кстати говоря, подскажите, если увидите его где-то, что это было бы ему полезно, точно заработал бы очки», — пошутил Константинов.

По мнению политика, американский лидер, приехав на полуостров, понял бы, что и по каким причинам произошло в 2014 году.

«Он понял бы, кто такой Зеленский на самом деле. И все стало бы на свои места, было бы полезно точно для него», — сказал Константинов.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.