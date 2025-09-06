Reuters удалило видео с разговором Путина и Си Цзиньпина о жизни до 150 лет

На этой неделе Владимир Путин и Си Цзиньпин на военном параде в Пекине разговаривали о возможности достигнуть бессмертия, шансах дожить до 150 лет в этом столетии и трансплантации органов. Сообщалось, что отрывок разговора случайно попал в эфир. Президент России подтвердил, что он обсуждал эту тему с председателем КНР.