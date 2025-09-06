Reuters удалило видео с разговором Путина и Си Цзиньпина о жизни до 150 лет

Кадры включали открытый обмен репликами с военного парада в Пекине, который был посвящен 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Они были лицензированы Центральным телевидением Китая (CCTV).
Reuters смонтировало все клипы в один видеоролик длительностью в четыре минуты и распространило его среди более чем тысячи клиентов из числа международных СМИ.
После этого британское агентство получило письменный запрос от юриста CCTV, в котором говорилось, что издание нарушило условия соглашения об использовании. Монтаж видео, по словам юриста, привел «к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированном материале».
«Мы гарантируем точность опубликованной нами информации, — говорится в публикации Reuters. — Мы внимательно изучили опубликованные материалы и не нашли оснований полагать, что давняя приверженность Reuters принципам точной и беспристрастной журналистики была нарушена».
На этой неделе Владимир Путин и Си Цзиньпин на военном параде в Пекине разговаривали о возможности достигнуть бессмертия, шансах дожить до 150 лет в этом столетии и трансплантации органов. Сообщалось, что отрывок разговора случайно попал в эфир. Президент России подтвердил, что он обсуждал эту тему с председателем КНР.