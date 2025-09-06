В Алматы начались ежедневные проверки ключевых объектов инфраструктуры

В Алмалинском районе он ознакомился с ходом капитального ремонта фонтана у здания театра юного зрителя им. Г. Мусрепова. Заместитель акима подчеркнул, что объект должен быть введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки и с высоким качеством, так как является важной точкой притяжения для жителей и гостей города.