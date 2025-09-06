WSJ: отсутствие единой стратегии США и Европы по Украине играет на руку России

Авторы материала отмечают, что, несмотря на санкционное давление, российская экономика демонстрировала уверенный рост в 2023 и 2024 годах. Страна сталкивается с определенными экономическими проблемами, но речи о серьезном кризисе не идет, отмечается в статье. Москва продолжает поставлять нефть Китаю и Индии, и американские вторичные пошлины не смогли заставить Нью-Дели отказаться от российских энергоносителей. Что касается Китая, Вашингтон и Европа пока не демонстрируют готовности вводить жесткие меры в отношении Пекина за экономическую поддержку России, пишут журналисты газеты, подчеркивая, что КНР способна «дать отпор в любой торговой войне».