Снова скрининг: успехи сельского хозяйства Молдовы изучат в Брюсселе

КИШИНЕВ, 6 сент — Sputnik. В Брюсселе на предстоящей неделе стартует серия заседаний по скринингу с Европейской комиссией достижений Молдовы в области сельского хозяйства.
С понедельника, восьмого сентября, и по 18 сентября в бельгийской столице будут находиться с рабочим визитом делегация Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы, которая будет участвовать в заседаниях.
Как сообщила заместитель генерального секретаря ведомства Инна Бутучел, скрининг будут проходить по двум главам:
Глава 11 — «Сельское хозяйство и развитие сельских регионов»;
Глава 12 — «Безопасность пищевых продуктов, санитарные и фитосанитарные стандарты».
Сообщается, что всего по указанным двум направлениям министерство представит около 1500 актов.
«У нас есть четко сформулированный план, который мы собираемся реализовать, чтобы каждый год достигать конкретных целей по гармонизации и переносу европейского законодательства (в молдавское — Ред.), а также по проведению реформ, направленных, в том числе, на оборудование специализированных лабораторий, повышение квалификации их сотрудников, а также других государственных учреждений, которые помогают производителям в процессе приведения их продукции в соответствие европейским стандартам», — заявила Бутучел.
Отметим, что Минсельхоз отвечает за адаптацию трех глав к европейскому законодательству. Помимо указанных двух это также Глава 13 «Рыболовство и аквакультура», которая уже проходила скрининг в июне этого года.
Процесс скрининга оценивает степень согласованности национального законодательства Молдовы и практик в определенной области с законодательством и практиками Европейского Союза.