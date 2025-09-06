«Люблю запах депортаций»: Трамп опубликовал пост с угрозами в адрес Чикаго

В конце августа Трамп заявил, что ему больше нравится старое название министерства обороны. Он считает, что «министерство войны» лучше звучит и показывает, что речь идет не только об обороне, но и о наступлении. 5 сентября американский лидер сообщил во время брифинга в Белом доме, что подписал указ о временном переименовании министерства обороны Соединенных Штатов (Пентагон) в министерство войны.