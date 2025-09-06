Белоруска везла детей в школу, но теперь ей грозит штраф более Br8 тыс. Как это произошло?

Сообщается, что в Гродно в последний день акции «Внимание — дети!» сотрудники Госавтоинспекции заметили машину Audi, у которой были выключены фары. Инспекторы, остановив автомобиль, выяснили, что за рулем находится 49-летняя местная жительница с признаками алкогольного опьянения. Также в салоне авто находились две девочки в возрасте 14 лет. Водитель просила ее отпустить, чтобы отвезти детей в школу, а самой отправиться на работу.