Белоруска везла детей в школу, но теперь ей грозит штраф более Br8 тыс. Как это произошло?

Женщина везла детей в школу, находясь в нетрезвом состоянии, теперь ей грозит штраф, сообщает телеграм-канал «МВД Беларуси».
Сообщается, что в Гродно в последний день акции «Внимание — дети!» сотрудники Госавтоинспекции заметили машину Audi, у которой были выключены фары. Инспекторы, остановив автомобиль, выяснили, что за рулем находится 49-летняя местная жительница с признаками алкогольного опьянения. Также в салоне авто находились две девочки в возрасте 14 лет. Водитель просила ее отпустить, чтобы отвезти детей в школу, а самой отправиться на работу.
Однако медицинское освидетельствование установило, что в крови женщины содержится почти промилле алкоголя. В результате жительницу Гродно отстранили от управления авто, а машину отправили на охраняемую стоянку.
Женщину ждет штраф Br8,4 тыс. (200 базовых величин), а также лишение водительских прав на пять лет.