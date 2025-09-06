В Париже прошла масштабная акция протеста с требованием отставки Макрона и премьера Франции

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже прошла масштабная демонстрация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру, сообщает ТАСС.
По словам корреспондента ТАСС, более тысячи протестующих прошли по улицам города, неся плакаты и флаги Франции.
Манифестанты выступали с лозунгами «Макрона в отставку» и «Нет Европе». Они также требовали отстранения от должности премьер-министра и выражали недовольство политикой властей, которая, по их мнению, способствует росту благосостояния лишь избранных лиц и групп. Протестующие обвиняют обе палаты парламента в одобрении всех соглашений с ЕС, которые привели Францию к нынешнему положению.
Кроме того, демонстранты выступили против поддержки западными странами Киева и призвали к скорейшему урегулированию конфликта в Украине. «Макрон, нам не нужна твоя война!» — звучал один из главных лозунгов.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который выступил организатором демонстрации, вместе со своими сторонниками перед толпой разорвал флаг Евросоюза. «Мое послание Макрону — он должен уйти», — заявил Филиппо журналистам.
По его словам, первым шагом должна стать отставка Байру 8 сентября в ходе голосования о доверии кабинету министров. Далее он призвал парламентариев довести до голосования анонсированную левыми инициативу о запуске процедуры по отстранению президента от власти. «Французы возмущены планом жесткой экономии и перспективой войны. Они хотят, чтобы Макрон ушел, чтобы мы вернули себе национальный суверенитет», — подчеркнул политик.
Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что 8 сентября вынесет на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. По его словам, данное решение связано с кризисной экономической ситуацией и, в первую очередь, с продолжающимся ростом государственного долга. Он отметил, что «ежечасно госдолг Франции увеличивается на 12 млн евро». Премьер также утверждал, что власти страны планируют отказаться от повышения пенсий и других социальных выплат в 2026 году, чтобы попытаться сдержать рост государственного долга.
Если депутаты проголосуют за недоверие правительству, которое не обладает большинством в парламенте, оно будет вынуждено подать в отставку. В этом случае фракция оппозиционной левой партии «Неподчинившаяся Франция» уже 9 сентября намерена инициировать в парламенте процедуру импичмента президента. Конституция позволяет главе государства распустить парламент и назначить внеочередные выборы. -0-