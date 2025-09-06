В Париже прошла масштабная акция протеста с требованием отставки Макрона и премьера Франции

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что 8 сентября вынесет на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. По его словам, данное решение связано с кризисной экономической ситуацией и, в первую очередь, с продолжающимся ростом государственного долга. Он отметил, что «ежечасно госдолг Франции увеличивается на 12 млн евро». Премьер также утверждал, что власти страны планируют отказаться от повышения пенсий и других социальных выплат в 2026 году, чтобы попытаться сдержать рост государственного долга.