В Минске назвали ожидаемой реакцию Запада на саммит ШОС в Китае

«Самый яркий, свежий пример: буквально только что в Генассамблее ООН голосовали по вопросу сотрудничества с ШОС. Резолюцию приняли. 27 стран против, 28 — воздержались. Какие страны против, какие воздержались, — все уже видели. И это тоже сам по себе факт говорящий», — добавила пресс-секретарь.

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала ожидаемой реакцию Запада на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.

Эйсмонт: Президента Беларуси в ШОС слушают и слышат.

Пресс-секретаря спросили, как реагировать на западные вбросы, которые характеризовали встречу в Китае как «собрание автократов» или «ось зла», в то время как отечественные эксперты, наоборот, говорили, что это «ось добра».

«Правильно сказали наши эксперты», — согласилась Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что традиционно каждое утро, в том числе в командировках, Президенту на стол ложится обзор всех мировых СМИ, где акцент делается на реакцию на состоявшиеся мероприятия и участие в них главы государства. Видели реакцию со стороны Запада и в данном случае.

Лукашенко рассказал, что делает ШОС уникальной и жизнеспособной организацией Лукашенко: многополярность в мире уже наступила.

«Реакция вполне и абсолютно ожидаемая. Наверное, мы должны были бы удивиться, если бы ее не было или она была бы другой, — сказала Наталья Эйсмонт. — Она в первую очередь подчеркивает то, насколько на Западе озабочены тем, что происходит в нашей организации. Во-вторых, она прекрасно демонстрирует и подтверждает нам снова и снова, что мы идем туда, куда нужно».

«Самый яркий, свежий пример: буквально только что в Генассамблее ООН голосовали по вопросу сотрудничества с ШОС. Резолюцию приняли. 27 стран против, 28 — воздержались. Какие страны против, какие воздержались, — все уже видели. И это тоже сам по себе факт говорящий», — добавила пресс-секретарь. -0-

