В Минске назвали ожидаемой реакцию Запада на саммит ШОС в Китае

«Реакция вполне и абсолютно ожидаемая. Наверное, мы должны были бы удивиться, если бы ее не было или она была бы другой, — сказала Наталья Эйсмонт. — Она в первую очередь подчеркивает то, насколько на Западе озабочены тем, что происходит в нашей организации. Во-вторых, она прекрасно демонстрирует и подтверждает нам снова и снова, что мы идем туда, куда нужно».