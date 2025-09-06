Reuters удалил видео беседы Путина и Си Цзиньпина о долголетии по просьбе Китая

Агентство Reuters по просьбе Государственного телевидения Китая (CCTV) удалило со своих площадок видеозапись беседы президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина о долголетии. Ролик был лицензирован CCTV, однако впоследствии телеканал аннулировал разрешение на его показ.
Как известно, на записи Си Цзиньпин сказал своему российскому коллеге на китайском несколько фраз, среди которых прозвучали слова «в наши дни» и «70 лет». После этого переводчик озвучил по-русски: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».
Ответ Владимира Путина, как отмечали зарубежные журналисты, остался для них неразборчивым. Однако затем переводчик по-китайски сообщил, что с развитием биотехнологий люди смогут регулярно пересаживать органы, становиться все моложе и доживать аж до 150 лет.
Ранее в США сообщали, что встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае свидетельствует об их близких отношениях. Отмечается, что контакты Москвы и Пекина пошли лишь на благо двух государств.