Глава Башкирии рассказал о включении геопарка «Торатау» в ЮНЕСКО

«Мы этой задачей занимались не один год. Недавно только, летом, получили статус ЮНЕСКО наскальные рисунки. Это высокий статус международно-правовой защиты. И несмотря на сложную международную обстановку подали заявки. К нам приезжали эксперты, мы выполняли все их требования. Что-то не получалось, что-то получалось. На территории бывшего Советского Союза есть два геопарка. Наш “Янгантау” и ещё один в Узбекистане. Сейчас появился третий геопарк. Это очень высокий международно-правовой статус, ЮНЕСКО. Территория геопарка “Торатау” большая. В нём размещаются несколько районов республики, в которых можно развивать туризм, рекреационную деятельность. Поэтому это большое достижение. Я поздравляю нашу команду. Это большой успех. Я очень рад», — сказал Радий Хабиров.