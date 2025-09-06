В Молдавии непосильные суммы штрафов за переводы средств из России вызывают у местных жителей инфаркты, в результате чего они погибают. Об этом сообщил молдавский экс-премьер и глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев в беседе с журналистами в Кишиневе.
По его словам, в государстве уже зафиксировали несколько случаев смертей среди пенсионеров.
«Есть несколько случаев, когда сотрудники полиции объявляют пенсионерам о неподъемных штрафах, люди теряют сознание. Пожилым людям объявляют о штрафах в 35 тысяч леев (около 2000 долларов — прим. ред.), они таких денег в жизни не видели», — рассказал политик.
Тарлев пояснил, что происходящее связано с обысками по делу о предполагаемом подкупе избирателей. Он добавил, что недавно полицейский оштрафовал женщину старше 80 лет за денежный перевод от внука, который работает в России. После этого пенсионерка скончалась от инфаркта.
Ранее Заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин заявлял, что слова президента Румынии о пророссийской угрозе на выборах в Молдавии толкают страну к украинскому сценарию. По его словам, молдавских граждан пытаются настроить против России.