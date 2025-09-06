Посол РФ: Россия никогда не разрушала отношения с Германией

ДОРТМУНД, /Германия/, 6 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия никогда не разрушала «мостов» с Германией, российская сторона надеется, что здравомыслие немцев поспособствует восстановлению отношений между двумя странами.
«Мы не сторонники и никогда не разрушали никаких мостов. Нам искренне жаль, что кому-то пришло в голову на Западе эти отношения заморозить, поставить на холод, как говорится, на лед, потому что-то, что было создано, имеет совершенно уникальный характер», — сказал Нечаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о политическом курсе нового правительства ФРГ в отношении РФ. «Повторю, мы ничего не разрушали», — констатировал он.
«Мы надеемся, что здравомыслие немцев, а у нас с немецким народом нет проблем, оно востребует восстановления этих отношений. Видимо, в какой-то новой ипостаси, в новом качестве», — подчеркнул дипломат. Однако запрос на это в германском обществе, по словам посла РФ, «есть и в политическом классе, и среди рядовых граждан». «Мы это знаем, мы это видим, и с нашей стороны, я думаю, такие встречные действия могли бы быть предприняты в том понимании, что и немецкие политики к этому будут готовы», — констатировал Нечаев.
Он напомнил, что «российско-, а раньше советско-германские отношения развивались в послевоенное время весьма и весьма ярко, по-партнерски, на основе доверия». Дипломат добавил, что был создан уникальный каркас двусторонних отношений во всех возможных областях. «Многое из того, чего Германии удалось добиться в политической сфере благодаря позиции честного маклера, посредника в отношениях между Россией и Советским Союзом и Западом в энергетическом и экономическом плане, придало Германии значительный вес в Европейском союзе», — резюмировал посол России.