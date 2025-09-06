Посол РФ: Россия никогда не разрушала отношения с Германией

«Мы надеемся, что здравомыслие немцев, а у нас с немецким народом нет проблем, оно востребует восстановления этих отношений. Видимо, в какой-то новой ипостаси, в новом качестве», — подчеркнул дипломат. Однако запрос на это в германском обществе, по словам посла РФ, «есть и в политическом классе, и среди рядовых граждан». «Мы это знаем, мы это видим, и с нашей стороны, я думаю, такие встречные действия могли бы быть предприняты в том понимании, что и немецкие политики к этому будут готовы», — констатировал Нечаев.