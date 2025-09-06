Безопасность дорожного движения остается серьезной проблемой для Молдовы — глава МВД

КИШИНЕВ, 6 сент — Sputnik. За первые шесть месяцев 2025 года в Молдове произошло почти 1000 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 77 человек погибли и 1108 получили травмы. Такую статистику привела министр внутренних дел Даниелла Мисаил-Никитин.
Она подчеркнула, что безопасность дорожного движения продолжает оставаться серьезной проблемой в республике.
«Основными причинами остаются превышение скорости, непредоставление приоритета пешеходам и другим транспортным средствам, неосторожное вождение, неправильные маневры и, конечно, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или усталости», — рассказала глава МВД в интервью агентству Молдпрес.
При этом, по словам министра, в последнее время полицейские проверки на дорогах стали более эффективными, поскольку выявление водителей в нетрезвом состоянии увеличилось на 15%. В то же время число аварий, произошедших по вине пьяных автомобилистов, сократилось почти на 30%, а число погибших и пострадавших в таких случаях уменьшилось более чем на 33%.
Согласно официальной статистике, в 2024 году на дорогах Молдовы произошло около 1900 ДТП, в результате которых 220 человек погибли и более 2000 получили травмы. Наиболее распространенными причинами стали превышение скорости, несоблюдение правил пешеходного перехода и вождение в нетрезвом виде.