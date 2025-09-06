Безопасность дорожного движения остается серьезной проблемой для Молдовы — глава МВД

При этом, по словам министра, в последнее время полицейские проверки на дорогах стали более эффективными, поскольку выявление водителей в нетрезвом состоянии увеличилось на 15%. В то же время число аварий, произошедших по вине пьяных автомобилистов, сократилось почти на 30%, а число погибших и пострадавших в таких случаях уменьшилось более чем на 33%.