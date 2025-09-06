Спецназ Внутренних войск принял участие в маневрах ОДКБ

«Сегодня бойцы СОБР, ООСН “Беркут” и “Рысь”, ОСН “Витязь” и “Гранит” совместно с военнослужащими Министерства обороны и представителями иностранных контингентов выполняли тактическую вводную по уничтожению незаконного вооруженного формирования противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно плану маневров, террористы блокировали населенный пункт, КСОР осуществили штурм и уничтожили условного противника.
Учения ОДКБ в Беларуси
Торжественная церемония открытия учений Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск» прошла в Витебске в минувшее воскресенье. Участие в маневрах приняли контингенты войск ОДКБ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана — всего более двух тысяч военнослужащих, 450 единиц вооружения, военной и спецтехники, в том числе боевые самолеты и вертолеты, свыше 70 разнотипных дронов.
В субботу состоялся практический розыгрыш учения «Взаимодействие» на полигоне «Лосвидо». Он был направлен на разрешение кризисной ситуации на территории страны-члена ОДКБ.