Спецназ Внутренних войск принял участие в маневрах ОДКБ

Террористы, согласно плану маневров, блокировали населенный пункт, КСОР уничтожили условного противника.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 сен — Sputnik. Подразделения Внутренних войск МВД Беларуси приняли участие в учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ Беларуси «Взаимодействие-2025», сообщили во Внутренних войсках.

«Сегодня бойцы СОБР, ООСН “Беркут” и “Рысь”, ОСН “Витязь” и “Гранит” совместно с военнослужащими Министерства обороны и представителями иностранных контингентов выполняли тактическую вводную по уничтожению незаконного вооруженного формирования противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно плану маневров, террористы блокировали населенный пункт, КСОР осуществили штурм и уничтожили условного противника.

Учения ОДКБ в Беларуси

Торжественная церемония открытия учений Коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск» прошла в Витебске в минувшее воскресенье. Участие в маневрах приняли контингенты войск ОДКБ из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, РФ и Таджикистана — всего более двух тысяч военнослужащих, 450 единиц вооружения, военной и спецтехники, в том числе боевые самолеты и вертолеты, свыше 70 разнотипных дронов.

В субботу состоялся практический розыгрыш учения «Взаимодействие» на полигоне «Лосвидо». Он был направлен на разрешение кризисной ситуации на территории страны-члена ОДКБ.