Число погибших после землетрясения в Афганистане достигло 2204 человек

В Афганистане завершена поисково-спасательная операция после сильнейшего землетрясения, которое произошло 31 августа, заявил телеканалу Al Jazeera губернатор провинции Кунар Кудратулла Абу Хамза. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что поиски выживших после землетрясения уже завершены. Число погибших составило 2204 человек, еще почти 4 тыс. получили различные травмы. По словам главы региона, власти столкнулись с серьезным недостатком палаток для размещения пострадавших людей.
Ранее стало известно, что в районе гор Гиндукуш в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Сообщалось, что мощные подземные толчки разрушили целые деревни.