Фицо заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет очень длительным

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс вступления Украины в Европейский союз будет очень длительным. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает ТАСС.
«Процесс может быть очень длительным», — сказал он, напомнив, что Украине предстоит выполнить все условия, связанные с членством в сообществе.
Фицо сообщил, что сказал об этом Зеленскому во время их встречи, которая состоялась накануне в Ужгороде. «Пусть он будет готов, что большие страны ЕС будут чинить огромные препятствия при вступлении Украины в ЕС. И это потому, что они осознают, что принятие столь крупной страны повлечет значительные изменения в сельскохозяйственной политике и разделении финансов», — пояснил словацкий политик.
Фицо также заявил, что Словакия не будет направлять свои войска в Украину, но готова оказать логистическое содействие при обеспечении ей международных гарантий безопасности.
Кроме того, по его словам, Словакия заинтересована в нормализации отношений с Россией после урегулирования конфликта в Украине. «У нас конструктивный подход к РФ», — добавил он.
При этом Фицо обратил внимание на недопустимость двойных стандартов в международных отношениях. «У себя дома (политики. — Прим. БЕЛТА) кричат всякие моральные призывы, а их фирмы и дальше работают в России. Вы думаете, что Запад не берет у России сжиженный газ? Россия — второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу. Моральные призывы — это один вопрос, а бизнес — вопрос другой», — заключил он. -0-