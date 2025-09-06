Фицо заявил, что процесс вступления Украины в ЕС будет очень длительным

Фицо сообщил, что сказал об этом Зеленскому во время их встречи, которая состоялась накануне в Ужгороде. «Пусть он будет готов, что большие страны ЕС будут чинить огромные препятствия при вступлении Украины в ЕС. И это потому, что они осознают, что принятие столь крупной страны повлечет значительные изменения в сельскохозяйственной политике и разделении финансов», — пояснил словацкий политик.