Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ беспилотниками атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Киевский режим нанес удар дронами в районе энергоблока Запорожской АЭС.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в пресс-службе ЗАЭС.

«Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — говорится в сообщении.

Представители Запорожской АЭС отметили, что пределы и условия безопасной эксплуатации электростанции не нарушены, радиационный фон также остается в норме. В настоящий момент ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим намеренно усилил атаки на Запорожскую АЭС перед переговорами России и США. ВСУ обстреляли территорию возле станции, спровоцировав возгорание сухой растительности и задымление в районе ЗАЭС.