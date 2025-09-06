ВСУ беспилотниками атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в пресс-службе ЗАЭС.
«Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — говорится в сообщении.
Представители Запорожской АЭС отметили, что пределы и условия безопасной эксплуатации электростанции не нарушены, радиационный фон также остается в норме. В настоящий момент ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим намеренно усилил атаки на Запорожскую АЭС перед переговорами России и США. ВСУ обстреляли территорию возле станции, спровоцировав возгорание сухой растительности и задымление в районе ЗАЭС.